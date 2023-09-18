Форвард московского «Динамо» Петухов забил шикарный лакросс-гол в ворота «Спартака»

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов забил лакросс-гол в матче регулярного чемпионата со «Спартаком» (6:3).

На 57-й минуте форвард бело-голубых подобрал шайбу за воротами. Петухов резко выехал из-за ворот и забросил шайбу в ворота лакроссом. Примечательно, что для нападающего москвичей гол в таком стиле не в новинку. Ранее Петухов уже исполнял подобное в матчах за «Барыс».

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В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Спартак». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1).