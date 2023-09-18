Форвард московского «Динамо» Петухов забил шикарный лакросс-гол в ворота «Спартака»
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов забил лакросс-гол в матче регулярного чемпионата со «Спартаком» (6:3).
На 57-й минуте форвард бело-голубых подобрал шайбу за воротами. Петухов резко выехал из-за ворот и забросил шайбу в ворота лакроссом. Примечательно, что для нападающего москвичей гол в таком стиле не в новинку. Ранее Петухов уже исполнял подобное в матчах за «Барыс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Спартак». Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 18 сентября 2023
-
23:21
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:49
-
22:37
-
22:32
-
22:27
-
22:07
-
22:01
-
21:54
-
21:52
-
21:52
-
21:42
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
20:54
-
20:41
-
20:36
-
20:18
-
19:54
-
19:43
-
19:18
-
19:14
-
19:13
-
19:12
-
18:58
-
18:52
-
18:32
-
18:13
-
18:02
-
17:55
Партнерский контент