Главный тренер «Спартака» — о победной шайбе «Динамо» в дерби: с нашей стороны, это не гол

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (3:6).
«Соперника поздравляю с победой. Молодцы, хорошая команда, продолжает выигрывать. По нашей игре: начали сумбурно, поменяли сочетания из-за травм ребята, наверное, поэтому полностью проспали начало. Уже потом, ребята молодцы, вернулись в игру и играли до конца. Но чуть-чуть не хватило.
Спорный гол Джиошвили — ключевой момент игры? Ну я понимаю, да, гол Джиошвили… По мне, я не знаю, просто трактовать можно по-разному. С нашей стороны, это не гол. С их стороны – это гол. Я тут комментировать больше ничего не могу. Ясно, что этот гол повлиял. Но даже в этой ситуации ребята играли до конца и в третьем периоде владели инициативой, но пропустили гол, а последний — в пустые ворота. Но повторюсь, что ребята молодцы, играли до конца», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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