Игорь Ларионов прокомментировал второе поражение «Торпедо» подряд

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал второе поражение подряд. Нижегородцы уступили «Салавату Юлаеву» (0:1 ОТ).

«Хочу поздравить «Салават Юлаев» с победой, с двумя очками. Наших ребят [поблагодарить] за усилия, которые они приложили, и за ту эстетику игры, которую они показали болельщикам Уфы. К сожалению, уезжаем с одним очком. Небольшое разочарование в этом есть, да, но жизнь продолжается. Следующий матч через 36 часов, поэтому особо грустить некогда, надо готовиться к «Витязю».

Подвела дисциплина команду? Вы знаете, можно говорить об этом очень долго. Многие вещи находятся в руках арбитров, которые делают свою работу. Можно жаловаться, можно придираться, можно оправдываться. Здесь дело не в этом. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Блестящая игра вратаря Самонова держала команду всю игру. Когда ты не забиваешь голы, то, естественно, трудно рассчитывать на успех. Хотя я сказал ребятам: по игре слова благодарности и похвалы за то, что играли в тот хоккей, который хотим пропагандировать в нашей лиге», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.