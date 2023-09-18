Вратарь «Салавата» Самонов прокомментировал свой шат-аут в матче с «Торпедо»

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов высказался после победы в матче с «Торпедо». Вратарь оформил шат-аут, отразив 36 бросков, и помог уфимцам выиграть — 1:0. Самонов поделился впечатлениями от «сухой» победы. Для голкипера «Салавата» этот шат-аут стал первым в составе уфимского клуба.
«Хорошая рабочая игра, приятно победить. У соперника быстрые вариативные игроки, показывают атакующий хоккей, поэтому было много работы.
Соперник больше бросал по воротам? Игра складывается всегда по-разному, сегодня они перебросали нас, завтра мы перебросаем соперника. Надо играть по ситуации.
Насколько было приятно одержать «сухую» победу при своих болельщиках? Каждую игру болельщики гонят нас, подбадривают, если что-то не получается. Всегда приятно побеждать, а всухую — вдвойне.
Почему получился такой счёт? Вратари хорошо поработали, после игры хорошо покушают (смеётся)», — приводит слова Самонова официальный сайт «Салавата».
Отметим, что оппонент уфимского вратаря, голкипер «Торпедо» Адам Гуска отразил 21 бросок.
- 18 сентября 2023
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