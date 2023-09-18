Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Куньлунь Ред Стар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Салавата» Самонов прокомментировал свой шат-аут в матче с «Торпедо»

Вратарь «Салавата» Самонов прокомментировал свой шат-аут в матче с «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов высказался после победы в матче с «Торпедо». Вратарь оформил шат-аут, отразив 36 бросков, и помог уфимцам выиграть — 1:0. Самонов поделился впечатлениями от «сухой» победы. Для голкипера «Салавата» этот шат-аут стал первым в составе уфимского клуба.

«Хорошая рабочая игра, приятно победить. У соперника быстрые вариативные игроки, показывают атакующий хоккей, поэтому было много работы.

Соперник больше бросал по воротам? Игра складывается всегда по-разному, сегодня они перебросали нас, завтра мы перебросаем соперника. Надо играть по ситуации.

Насколько было приятно одержать «сухую» победу при своих болельщиках? Каждую игру болельщики гонят нас, подбадривают, если что-то не получается. Всегда приятно побеждать, а всухую — вдвойне.

Почему получился такой счёт? Вратари хорошо поработали, после игры хорошо покушают (смеётся)», — приводит слова Самонова официальный сайт «Салавата».

Отметим, что оппонент уфимского вратаря, голкипер «Торпедо» Адам Гуска отразил 21 бросок.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» всухую обыграл «Торпедо», у нижегородцев второе поражение подряд
«Мы обыграли AC/DC». Главный тренер «Салавата» высказался после победы над «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android