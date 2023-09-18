«Сами не знаем, кто из команды выстрелит». Кудашов — о победе «Динамо» в дерби

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (6:3).

«Хочу поблагодарить болельщиков и соперника, потому что дерби на самом деле получилось. И поддержка была сумасшедшей, то в одну, то в другую сторону, со стороны зала. И соперники были под стать друг другу, преимущество постоянно переходило от одних к другим, поэтому зрители увидели сегодня всё, что хотели.

Могло не хватить эмоций после ЦСКА и СКА? Все игры идут через день, и все игры эмоциональные. Сейчас чуть-чуть не настроился… В этом и заключается мастерство команды, не в том, как она готова, а как она настраивается и собирается. Я не раз говорил игрокам, что миф о лёгкости — это только миф, который существует, но никто его не видел. Всегда команды находятся под нагрузкой, это и переезды, и постоянные игры, поэтому надо заставлять себя и настраиваться в том числе.

Игроки второго плана сегодня подменили лидеров? Неправильно так говорить, потому что первоначально у нас не было тех, кто лидеры, и тех, кто не лидеры. Просто есть игроки, кто чуть лучше играет в пас или в обводку, кто-то больше другим занимается. Но у нас все четыре звена. И мы сами не знаем, кто из них выстрелит в определённый момент. Вот сегодня так и получилось.

Что случилось при 3:0? Вы знаете, игра состоит из конкретных отрезков, из моментов, в конце концов, из ошибок. Игроки рискуют, и это неотъемлемая часть. Сейчас же и скорости возросли серьёзно, поэтому всё настолько быстро происходит, что даже нельзя говорить, что игроки увлеклись. Давайте отдадим должное сопернику. Проигрывая 0:3, они просто включили пятую скорость, я не знаю, сколько их у них. Надо признать, что «Спартак» сильно добавил, вот и всё», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.