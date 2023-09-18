Кудашов: забивал ли я лакросс? Да я шайбу на клюшку положить не мог, а сейчас и подавно

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе в матче со «Спартаком» (6:3).

«Не опасался ли за отмену второго гола Джиошвили? Вы знаете, да я даже и не думал. Потому что был вариант с продолжить играть в большинстве, и зачем думать о вещах, на которые ты всё равно повлиять не можешь. Я думал не об этом. Надо было готовить дальнейший ход игры.

Забивал ли я сам лакросс в своей карьере? Да я шайбу-то на клюшку положить не мог (смеётся). А сейчас и подавно не могу. Восхищаюсь ли такими голами? У нас Вячеслав Козлов про это сказал: «Когда забивают, это хорошо. Но когда можно просто забить, а пытаются сделать так и не забивают – это плохо». Когда забивают, то здорово», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.