Главный тренер «Торпедо» рассказал, почему не боится подпускать молодых игроков к основе

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ) ответил на вопрос о доверии молодым игрокам.
«Вопрос заключается в том, насколько глубоко ты видишь интеллект игрока, насколько ты раскован в плане пойти на риск. Риск, который оправдывается. Не люблю слово «лимитчики». Только здесь его узнал, когда приехал из Северной Америки. Я такого не знал. Думал, что «лимитчики» приезжают на работу из ближайших стран.
В нашей ситуации мы пытаемся, чтобы молодые игроки заявляли о себе сразу. Мы даём возможность, почву, людей, которые будут рядом с ними, которые будут помогать. Мы даём полный кредит доверия тем мальчишкам, чтобы они могли через эти матчи, победы, поражения, ошибки сделать следующий шаг в своей карьере. Если возвращаться в истоки нашего хоккея, мы играли в 20 лет, выигрывали большие турниры. Сегодня мы считаем, что 20–23 года — ещё молодые. 18 лет — вообще! Поэтому если мы видим, что игрок по своим качествам — игровым, техническим, человеческим — подходит под наш коллектив, то у него есть возможность заиграть ярко. Если мы откроем два, три, пять имён для нашего хоккея, то это, наверное, лучше всякой победы, которая может быть у «Торпедо», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
- 18 сентября 2023
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