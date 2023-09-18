Хмелевски: «Торпедо» могут бегать сколько хочет. Самое главное — «Салават» победил

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о победе в матче с «Торпедо». Юлаевцы переиграли нижегородцев в овертайме со счётом 1:0.
«Тяжёлая игра, с ними всегда трудно. Мы нашли, как победить сегодня. Классная победа. Почему так мало шайб? Обе команды хотели выиграть. Мы терпели, знали, что у нас будут моменты. Так бывает, нужно при любых вариантах побеждать.
Соперник казался быстрее и чуть больше бросал? Они могут бегать сколько хотят, самое главное — мы победили. Они могут играть в пас, но если мы выигрываем, то нам без разницы.
Чем-то соперник удивил? Обычный соперник. Конечно, против них тяжело играть, но и против «Ак Барса» трудно. Все, кто приезжает сюда, всегда заряжены, болельщики громко поддерживают, надо быть всегда готовым.
Как мне реакция болельщиков на гол в овертайме? Они молодцы, потерпели, как и мы. Преподнесли им подарок, чтобы начать неделю правильно», — приводит слова Хмелевски официальный сайт «Салавата».
Напомним, американский форвард в нынешнем сезоне провёл шесть матчей. Хмелевски забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав шесть очков. «Салават» в шести матчах одержал четыре победы, три из которых в основное время.
- 18 сентября 2023
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:21
-
23:13
-
23:06
-
23:01
-
22:55
-
22:51
-
22:49
-
22:37
-
22:32
-
22:27
-
22:07
-
22:01
-
21:54
-
21:52
-
21:52
-
21:42
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
20:54
-
20:41
-
20:36
-
20:18
-
19:54
-
19:43
-
19:18
-
19:14
-
19:13
-
19:12
-
18:58
-
18:52