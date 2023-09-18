Хмелевски: «Торпедо» могут бегать сколько хочет. Самое главное — «Салават» победил

Американский нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о победе в матче с «Торпедо». Юлаевцы переиграли нижегородцев в овертайме со счётом 1:0.

«Тяжёлая игра, с ними всегда трудно. Мы нашли, как победить сегодня. Классная победа. Почему так мало шайб? Обе команды хотели выиграть. Мы терпели, знали, что у нас будут моменты. Так бывает, нужно при любых вариантах побеждать.

Соперник казался быстрее и чуть больше бросал? Они могут бегать сколько хотят, самое главное — мы победили. Они могут играть в пас, но если мы выигрываем, то нам без разницы.

Чем-то соперник удивил? Обычный соперник. Конечно, против них тяжело играть, но и против «Ак Барса» трудно. Все, кто приезжает сюда, всегда заряжены, болельщики громко поддерживают, надо быть всегда готовым.

Как мне реакция болельщиков на гол в овертайме? Они молодцы, потерпели, как и мы. Преподнесли им подарок, чтобы начать неделю правильно», — приводит слова Хмелевски официальный сайт «Салавата».

Напомним, американский форвард в нынешнем сезоне провёл шесть матчей. Хмелевски забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи, суммарно набрав шесть очков. «Салават» в шести матчах одержал четыре победы, три из которых в основное время.