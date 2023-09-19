Савельев: дело Федотова показывает бесхребетность Тардифа, ИИХФ не идёт на жёсткие меры

Генеральный менеджер немецкого клуба «Крефельд» Сергей Савельев в своём телеграм-канале поделился мнением о ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым. Специалист раскритиковал главу Международной Федерации хоккея Люка Тардифа за промедление и бездействие.

«Прошло достаточно времени, чтобы написать свои мысли, которые давно крутятся в голове. Молчание ИИХФ сейчас подтверждает факт — у федерации, возможно, самый слабый и бесхребетный президент за всё время. Можно сколько угодно винить Фазеля в пророссийском лобби, но хоккей при нём развивался стабильно. Чемпионаты мира, как взрослые, так и молодёжные, ОИ с игроками НХЛ, просмотры, спонсоры и так далее.

Что же сейчас?

За всё время правления только последний ЧМ можно назвать сносным по организации, и то во многом благодаря стране моих друзей, где я рос, — Латвии. Великолепный перформанс от прибалтийской республики. Эмоциональность была просто на пределе, и это здорово.

Но вот есть вопрос, я, правда, его не изучал: как там дела с окупаемостью? Я уж не говорю о прибыли. Вышел ли хотя бы в ноль этот ЧМ? А как ни крути, ИИХФ должна зарабатывать деньги.

За время правления Тардифа, которое, конечно, тоже выпало на непростое время, было много провалов. Идиотские правила на МЧМ, от которых мы («Крефельд») сами пострадали и просто потеряли ребят на долгий срок, да ещё и хоккея не увидели. Взрослые ЧМ, ужасные трансляции и хайлайты на ЮЧМ и так далее. Про Лигу чемпионов я вообще молчу. Концепт, у которого есть конкретные модели из футбола и баскетбола, вообще тотально провален. Турнир, который в лучшем случае для клубов окупает все поездки. То есть просто турнир, который нагружает календарь.

Но именно ситуация с Федотовым показывает слабость и полную бесхребетность руководителя. Конечно, он принимает решение не один, но он вполне может форсировать те или иные действия. Тем более для всего остального мира — если сделает даже жёсткие ходы против российского хоккея, никто в нынешних реалиях тебе и слова не скажет.

А получается, что вроде как и нужно не допускать Россию и Беларусь на ЧМ, но в то же время глобальные решения не принимаются. От того, что РФ не играет на ЧМ, в первую очередь, теряет ИИХФ. Спонсоры, болельщики и так далее. В конце концов, титульные и исторические противостояния. Но при этом на более жёсткие меры федерация не идёт. Боится. Ведь можно вообще навсегда потерять одну из главных хоккейных стран», — говорится в сообщении.