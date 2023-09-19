Ларионов: хоккеисты играют не для «Башнефти», «Роснефти» или «Газпрома», а для зрителей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:1 ОТ) ответил на вопрос о том, как относится к употреблению пива своими хоккеистами.

«Хоккей сегодня публичная игра. Его смотрят дети, женщины, девчонки, юные хоккеисты. Говорить об этом, может, не совсем этично. С другой стороны, как вам сказать… По своей карьере: 12 сезонов в Советском Союзе и 15 сезонов в Северной Америке. Изначально было сказано, что мы требуем профессионализма от ребят. Мы не будем ни за кем смотреть, проверять и так далее. Потому что, вы видите, всё на ладони. Ты выходишь на сцену, большую сцену — в матче с «Салаватом» сколько было болельщиков? Шесть тысяч? Да.

И нас, тренеров, не обмануть. Мы хотим, чтобы эти ребята давали себе отчёт, потому что они играют для зрителей. Они играют не для «Башнефти», или для ГАЗа, или для «Роснефти», или для «Газпрома». К сожалению, так оно и есть в нашем хоккее. В Северной Америке ты играешь для болельщиков, которые платят тебе зарплату. Ты не можешь выйти и валять дурака. Где-то ещё там и напиться и так далее. Мы все эти вещи доносим спокойным тоном ребятам для того, чтобы они были примером. Носить на груди логотип «Торпедо» — это большая ответственность. Город живёт игрой. Это очень большой имидж. И каждый игрок сегодня, в современных условиях, находится под микроскопом. Все эти айфоны, которые моментально «вылетают». Нам это не нужно. Мы должны нести пример для молодёжи, для мальчишек, тренеров, которые смотрят, и детей, которые хотят заниматься хоккеем.

Отвечая на ваш вопрос… Когда я сам играл, выпивал вот такую баночку пива (Ларионов взял стеклянную бутылку воды объёмом 0,5 л. — Прим. «Чемпионата») после матча. Мне больше не хотелось. Даже не допивал. После матча ты практически обезвожен. Тебе нужна вода. Как можно больше воды.

Я большой любитель вина, но никогда не открою никакое вино, насколько бы хорошим оно ни было, после матча, потому что не получаю от него удовольствия — рецепторы, усталость, и потом идёт обезвоживание организма. Мы всё это говорим ребятам, чтобы они понимали, что это такое. Потому что у них есть время на эти дела — кто хочет. Мы не можем никого контролировать. Каждый выбирает себе судьбу: хочешь играть пять лет, 10 лет или 15 лет — зависит от тебя. Зависит от того, как ты относишься к своему организму.

Здесь всё идёт на доверии к игроку, который должен честно посмотреть в глаза, выйти отработать. Потому что мы всё это видим. Не пытаемся кого-то поймать, как это было раньше, в моё время в ЦСКА. Мы так не работаем», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.