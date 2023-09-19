Пресс-служба «Куньлуня» — перед матчем с «Амуром»: репетиция финала Кубка Гагарина — 2026

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» в официальном телеграм-канале шуткой анонсировала матч регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».

«Репетиция финала Кубка Гагарина — 2026. Если не согласны — докажите обратное», — говорится в сообщении.

Напомним, встреча между «Куньлунем» и «Амуром» состоится сегодня, 19 сентября. Матч пройдёт в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена». Стартовое вбрасывание состоится в 12:00 по московскому времени.

«Куньлунь» уверенно начал новый сезон. Команда одержала три победы на старте сезона и четыре раза обыграла соперников в пяти первых матчах. После этого китайский клуб проиграл три встречи подряд. «Амур», в свою очередь, подходит к очному матчу с двумя победами подряд. Всего хабаровчане трижды выиграли в шести встречах сезона.