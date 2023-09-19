Агент Джонатана Тэйвза высказался о будущем игрока после заявлений о состоянии здоровья

Хоккейный агент Пэт Бриссон, представляющий интересы известного нападающего Джонатана Тэйвза, поделился информацией о будущем игрока.

«У Джонни всё хорошо. Он чувствует себя хорошо. Несколько недель назад он опубликовал заявление о том, что хочет получить дополнительное время [на обдумывание будущего]. Он знает свой организм, знает, чего хочет. Удивлюсь ли я, если он позвонит мне в ноябре или декабре и захочет снова сыграть? Может быть. Я не знаю. Но единственное, что я знаю, — это то, что он сейчас в хорошем месте», — приводит слова Бриссона The Athletic.

Летом Тэйвз заявил, что пропустит весь следующий сезон из-за проблем со здоровьем. 34-летний хоккеист трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» — в 2010, 2013 и 2015 годах. На Олимпийских играх в Ванкувере (2010) и Сочи (2014) Джонатан завоёвывал золотые медали. Тэйвз становился чемпионом мира в 2007 году.