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«Я так горжусь им». Агент Патрика Кейна прокомментировал будущее нападающего

«Я так горжусь им». Агент Патрика Кейна прокомментировал будущее нападающего
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Хоккейный агент Пэт Бриссон, представляющий интересы известного нападающего Патрика Кейна, рассказал о будущем игрока.

«Я так горжусь им. Прежде всего, его реабилитация была невероятной. Он был так предан своему делу… потому что реабилитация так же важна, если не больше, чем сама операция. У нас было много разговоров. Существует большой интерес к Патрику Кейну. Но наша цель здесь — посмотреть, поправит ли он своё здоровье, — и, опять же, я не буду назначать даты, ноябрь это или декабрь, я не знаю. На этом этапе мы посмотрим на ситуацию, на то, каковы будут потребности определённых команд, на пространство для потолка. Через три месяца, четыре месяца или два с половиной будет так много других факторов, о которых мы ещё не знаем. И я думаю, что к этому моменту мы будем в действительно хорошей позиции, чтобы принять правильное решение по поводу Пэта», — приводит слова The Athletic.

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