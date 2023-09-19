В СКА высказались о судьбе тренерского штаба после пяти поражений подряд

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне КХЛ. Санкт-петербургская команда потерпела пять поражений подряд. За семь матчей у СКА всего две победы. Кроме того, Медведев высказался о будущем тренерского штаба команды. По словам председателя совета директоров СКА, в клубе не собираются принимать резкий решений относительно тренеров.

«Эта ситуация связана с тем, что команда обновилась, требуется время для притирки, наигрывания комбинаций, в том числе и в большинстве. К сожалению, ряд травм помешал этому процессу. Но завтра матч с «Северсталью», и я думаю, что серия поражений прервётся.

Быстро только кошки родятся. Никаких опрометчивых шагов делаться не будет. Тренерский штаб знает требования и цели, находится в постоянном диалоге с советом директоров и его председателем. У нас, к сожалению, любят концентрироваться на негативе, но это позволит веселее выходить из этого непростого периода», — приводит слова Медведева ТАСС.