Гендиректор «Салавата» — о дальнейшей селекции: трансферной активности ждать не стоит

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о дальнейшей активности на трансферном рынке после подписания контракта с 30-летним канадским нападающим Джошем Ливо.

«Минспорт России, как нам сказали, не требует обязательного заполнения всех легионерских вакансий. Когда появится достойная кандидатура третьего иностранца, мы обязательно её рассмотрим и примем решение. У нас есть костяк команды, сильные российские хоккеисты, поэтому трансферной активности сейчас ждать не стоит», — сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Ливо играл за «Сент-Луис Блюз». Нападающий принял участие в 51 встрече, набрав 16 (4+12) очков. Кроме того, форвард провёл два матча в АХЛ, выступая за «Спрингфилд Тандербёрдс», и забил три гола, к которым прибавил ассист.