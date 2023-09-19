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Гендиректор «Салавата» — о дальнейшей селекции: трансферной активности ждать не стоит

Гендиректор «Салавата» — о дальнейшей селекции: трансферной активности ждать не стоит
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о дальнейшей активности на трансферном рынке после подписания контракта с 30-летним канадским нападающим Джошем Ливо.

«Минспорт России, как нам сказали, не требует обязательного заполнения всех легионерских вакансий. Когда появится достойная кандидатура третьего иностранца, мы обязательно её рассмотрим и примем решение. У нас есть костяк команды, сильные российские хоккеисты, поэтому трансферной активности сейчас ждать не стоит», — сказал Баширов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Ливо играл за «Сент-Луис Блюз». Нападающий принял участие в 51 встрече, набрав 16 (4+12) очков. Кроме того, форвард провёл два матча в АХЛ, выступая за «Спрингфилд Тандербёрдс», и забил три гола, к которым прибавил ассист.

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