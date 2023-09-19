Бывший вратарь «Авангарда» рассказал о борьбе жены с раком

Чешский бывший голкипер ряда клубов КХЛ Доминик Фурх, ныне выступающий за местный «Брно», рассказал о борьбе своей жены Катерины с раком груди. О болезни стало известно весной 2023 года. Женщина начала активно освещать свою борьбу с болезнью в социальных сетях.

«Она прошла последний курс лучевой терапии, находится на лечении и даже имеет штамп о том, что её выписали как пациентку с онкологией. Теперь будут только профилактические осмотры и проверки. Я очень рад этому.

Насколько важно было для нас обоих сказать это публично? Я оставил всё это на усмотрение жены, потому что это было личное для неё. Но мы в самом начале договорились, что я скажу это в команде, чтобы они знали, если мне когда-нибудь понадобится уехать и отсутствовать какое-то время. Для моей жены это было импульсом, когда медсёстры в онкологии сказали ей, что в последнее время там появилось много молодых девушек и что осведомлённость о профилактике, вероятно, не так высока. И Катя решилась на это, надеясь, что это может кому-то помочь. И многие девчонки ей говорили, что хотя бы сходили на осмотр. С этой точки зрения она сделала отличный шаг, чтобы раскрыться в определённом стиле. И у неё есть что-то на уме, благодаря чему она продолжит эту работу.

Борьба человека с болезнью, конечно, изнуряет, но получала ли она в ответ энергию от людей? Да. И сама она сказала, что подход к диагностике крайне важен. Я попытаюсь интерпретировать её слова, но, если рак обнаружен на ранней стадии, процент излечения высок. Поэтому к этому нужно относиться позитивно — и Катя об этом много думала», — приводит слова Фурха Sport.cz.

Напомним, опытный голкипер играл в КХЛ, защищая цвета «Авангарда», «Северстали» и минского «Динамо».