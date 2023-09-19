Появилось видео момента, из-за которого Романа Ротенберга удалили в матче с «Сибирью»
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Появилось видео момента, по итогам которого главный тренер СКА Роман Ротенберг получил двухминутное удаление в матче регулярного чемпионата с «Сибирью».
На последней минуте первого периода форвард санкт-петербургской команды Брендан Лайпсик, находясь на скамейке запасных, нецензурно высказался в адрес судей матча. За это нападающему выписали двухминутное удаление — за неспортивное поведение.
Решение судей не понравилось Ротенбергу. Наставник СКА считал, что в моменте, который вызвал недовольство Лайпсика, было нарушение правил со стороны игроков «Сибири». Ротенберг подозвал к себе судей, настаивая: «Посмотрите видео». В итоге рефери выписал главному тренеру СКА малый штраф. Армейцы остались втроём против пятёрки сибиряков и пропустили гол.
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