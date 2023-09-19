Плеканец: летом Ягр — владелец, теперь — тренер, а когда решит, снова станет игроком

Нападающий «Кладно» Томаш Плеканец поделился мнением о великом чешском хоккеисте Яромире Ягре. 51-летний форвард является одноклубником Плеканеца. Кроме того, Ягр — владелец «Кладно».

«Он тренируется, выходит на лёд в своей экипировке. Но Ярдо — владелец, игрок и тренер. Летом он владелец, теперь — тренер, а когда примет решение, снова станет игроком», — приводит слова Плеканеца Sport.cz.

Напомним, Ягр дебютировал во взрослом хоккее за «Кладно» 35 лет назад — 13 сентября 1988 года. Сейчас легендарный чешский хоккеист всё ещё продолжает профессиональную карьеру. Ягр также является владельцем «Кладно». В минувшем сезоне нападающий, которому уже 51 год, сыграл 26 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.