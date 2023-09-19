Третьяк допустил проведение Кубка Первого канала 2023 года на «СКА Арене»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о выборе арены для проведения Кубка Первого канала, который состоится на неделе с 11 по 17 декабря 2023 года.

«Мы ещё не решили [по выбору арены турнира], выбираем между Москвой и «СКА Ареной». На этой неделе примем решение», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее Континентальная хоккейная лига объявила о месте проведения звёздного уикенда в сезоне-2023/2024. Фонбет Матч звёзд КХЛ — 2023 состоится в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» 9 и 10 декабря – участие в шоу примут лучшие игроки и тренеры лиги.

«СКА Арена» будет вмещать 21,5 тыс. человек. Сейчас самой большой ледовой ареной считается «Белл-центр» в Монреале вместимостью 21,3 тыс. человек.