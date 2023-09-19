В «Барысе» прокомментировали подписание Рудольфа Червены

Генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин прокомментировал подписание 34-летнего чешского нападающего Рудольфа Червены.

«Мы рассчитываем, что Рудольф Червены займёт место центрального нападающего в верхних звеньях. Он провёл в КХЛ более 150 матчей, хорошо знаком с лигой, поэтому мы надеемся, что ему понадобится минимальное количество времени для адаптации в новой команде», — цитирует Болякина пресс-служба казахстанского клуба.

В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги чешский нападающий за «Адмирал» принял участие в 60 встречах, в которых забросил 13 шайб и отдал семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 20 очков при общем показателе полезности «-4». В плей-офф Червены сыграл ещё 12 матчей, не забив голов, но сделав три ассиста.