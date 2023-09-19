Мартемьянов назвал ключевой фактор в поражении «Амура» от «Куньлуня»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Ключевой стала очень сильная игра вратаря «Куньлуня». И наш вратарь тоже молодец. Большие претензии к нападающим, надо «доедать» шайбу. Первый период мы провели на эмоциях, чувствовалась нервозность. Я показывал своим поведением, чтобы у игроков не было мандража. Нужно быть хладнокровными.
Александру Хохлачёву в голову залезть не могу. Ничего не предвещало непонятного состояния у него и Егора Коршкова. У каждого из нашей бригады большинства есть сильные качества. Шевченко на пятаке классно играет, сегодня забил. Грачёв на вбрасывании хорош. Коршков с Хохлачëвым в этой бригаде на розыгрыше. У Кэма Ли приличное катание, видение. Перебарщивает чуть-чуть, но я ему доверяю. Хотел бы отметить Грачёва: играет в большинстве и меньшинстве, не только на эмоциях, но и с головой. Яну Дрозгу мы дали привести голову в порядок, в следующей игре он должен выйти», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.
Отметим, что в следующем матче «Амур» примет московское «Динамо» 21 сентября.
- 19 сентября 2023
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