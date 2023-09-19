Тренер «Куньлуня» Игнатьев: в случае победы на 90% наш лучший игрок — вратарь

Главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвёл итог победного матча с «Амуром» (2:1 Б) и оценил игру новичка клуба Даниила Тарасова.
«На мой взгляд, получился хороший триллер с овертаймом и серией бросков. Хоккея не было на Дальнем Востоке с февраля. Многие люди ждали, ведь у «Амура» новая команда и новый главный тренер. Меньшинство у обеих команд сыграло безупречно. Джереми Смит в каждой игре нас выручает. В случае победы на 90% наш лучший игрок — вратарь. Хотя визуально не казалось, что «Амур» сегодня нанёс столько бросков. В других матчах порой выглядело, что нас бомбят, но в статистике бросков было меньше.
У нас короткая скамейка, на следующей неделе, может быть, травмированные ребята восстановятся. Я уже говорил про наши третьи периоды. Проигранные третьи периоды — от игры к игре рознь. Сегодня вот выиграли!
Тарасов пока не соответствует своему уровню игры, я знаю, что он может делать, знаком с ним ещё по «Динамо». Сложно так с корабля на бал. В первой игре не выпустили, да и во второй не должны были выпускать, но тогда непонятно, кого ставить вместо него. Даниил пока далëк от своей формы», — приводит слова Игнатьева сайт КХЛ.
Ранее пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» рассказала о невозможности обмена голкипера Джереми Смита в текущем сезоне.
- 19 сентября 2023
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