Нападающий «Миннесоты» Капризов сыграл в гольф в США

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сыграл в гольф в США.

Кирилл Капризов поиграл в гольф

Напомним, Кирилл Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) баллов в 67 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в сезоне. Форвард на восемь очков опередил Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).

«Миннесота» новый регулярный сезон Национальной хоккейной лиги начнёт домашним матчем с «Флоридой». Игра состоится на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в ночь на 13 октября в 3:00 мск.

В начале сентября 26-летний форвард «дикарей» готовился к сезону в Майами. Там он посетил вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.