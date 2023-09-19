Форвард «Амура» Шевченко: смотрю нарезки с участием Найта и Яшкина, нужно учиться у лучших

Нападающий «Амура» Дмитрий Шевченко прокомментировал поражение от «Куньлуня» (1:2 Б), рассказал о работе с Бобом Хартли и заявил, что учится у Корбана Найта и Дмитрия Яшкина.
«Я впервые попал в такую перестройку по часовым поясам. Только сегодня хорошо себя чувствую, а до этого три дня не понимал, где нахожусь и по какому времени надо жить. Так что хорошо, что была длинная пауза после выезда. Опасений перед домашней серией не было. Но первая игра, ажиотаж, шум… Некоторая нервозность в действиях была, скованность, отсюда и ненужные удаления.
Забивать с пятака мне помогает то, что я объективно оцениваю свои сильные качества. Время у Боба Хартли помогло мне этот компонент подтянуть, он много объяснял и требовал. В «Авангарде» это не удавалось реализовать, так как я не играл в большинстве. В «Барысе» мне доверили, здесь — тоже. Есть ещё над чем работать.
У нас в КХЛ есть большой мастер игры на пятаке — Дмитрий Яшкин. Смотрю нарезки с его участием, Корбана Найта, нужно учиться у лучших. Так получилось, что в большинстве у нас выходят три высоких мужика, но это не значит, что мы должны играть только в навал. У всех есть свои сильные качества. Кэм Ли иногда делает очень авантюрные вещи, но он атакующий защитник и должен так играть», — цитирует Шевченко сайт КХЛ.
Ранее главный тренер «Куньлуня» Виктор Игнатьев подвёл итог победного матча с «Амуром» (2:1 Б) и оценил игру новичка клуба Даниила Тарасова.
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