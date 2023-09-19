ФХР изучает предложения по проведению турнира среди команд стран БРИКС

Федерация хоккея России изучает предложения по проведению турнира среди команд из стран БРИКС, сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

«Пока мы только рассматриваем разные предложения, изучаем. Посмотрим, как будет дальше», — цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, в начале июля 2023 года первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании с остальными странами — участницами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.

Ранее Третьяк рассказал о выборе арены для проведения Кубка Первого канала, который состоится на неделе с 11 по 17 декабря 2023 года.