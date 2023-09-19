ФХР изучает предложения по проведению турнира среди команд стран БРИКС
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Федерация хоккея России изучает предложения по проведению турнира среди команд из стран БРИКС, сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.
«Пока мы только рассматриваем разные предложения, изучаем. Посмотрим, как будет дальше», — цитирует Третьяка ТАСС.
Напомним, в начале июля 2023 года первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании с остальными странами — участницами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.
Ранее Третьяк рассказал о выборе арены для проведения Кубка Первого канала, который состоится на неделе с 11 по 17 декабря 2023 года.
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