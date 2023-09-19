Дементьев — о ЦСКА: катастрофическое невезение, как будто команду кто-то сглазил

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил неудовлетворительные результаты ЦСКА в сезоне-2023/2024. Армейский клуб после восьми матчей занимает восьмое место в таблице Запада.
«Да, сейчас такое ощущение, как будто смотрим на турнирную таблицу вверх ногами. Я считаю, что у ЦСКА какое-то катастрофическое невезение происходит, как будто команду кто-то сглазил. Ситуации, когда Окулов выходит на ворота и промахивается, когда Григоренко по шайбе не попадает, — какой-то ужас. Я не обращал бы внимания на то, что команда два года подряд забирала Кубок Гагарина. В ЦСКА состав практически не менялся, все друг друга знают. Всё равно их потенциал видно — ребята играют системно. ЦСКА даёт возможность соперникам играть в открытый хоккей.
Команда достаточно поздно начала тренировочный процесс. У них задача — быть в форме и быть готовыми к важным играм. Понимая историческую подоплёку ЦСКА, нужно представлять, что у тренерского штаба есть план по подготовке к сезону. Часто бывало, что команды отдавали себя полностью в регулярном чемпионате, а на плей-офф у них сил не оставалось. Чемпионат длинный, и у меня нет никаких сомнений в том, что команда точно пройдёт в игры на вылет», — заявил Дементьев в интервью RT.
- 19 сентября 2023
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