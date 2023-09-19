Космачук: АХЛ отличная лига, но фан-базы так себе. Пустые места везде, от этого выгораешь
Поделиться
Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал об атмосфере на матчах Американской хоккейной лиги и посетовал на пустые места на аренах.
«АХЛ – замечательная лига, в ней много хороших хоккеистов, но фан-базы там так себе. Там играют в маленьких городах. Иногда матчи проходят на больших аренах, но туда приходит пара тысяч человек, и ты смотришь на пустые места повсюду. От такого выгораешь. Хоккей там хорош, но болельщики – часть игры, они заряжают энергией. Если играешь с командой, которую активно поддерживают, это может сыграть против тебя», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью со Скоттом Космачуком читайте на «Чемпионате» завтра, 20 сентября.
Комментарии
- 19 сентября 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:24
-
23:08
-
23:00
-
22:43
-
22:27
-
22:11
-
22:00
-
21:46
-
21:27
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:18
-
20:05
-
19:44
-
19:31
-
19:16
-
19:05
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
18:00
-
17:38
-
17:22
-
17:10
-
17:00
-
16:44
-
16:34
-
16:30
-
16:21
Партнерский контент