Космачук: АХЛ отличная лига, но фан-базы так себе. Пустые места везде, от этого выгораешь

Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал об атмосфере на матчах Американской хоккейной лиги и посетовал на пустые места на аренах.

«АХЛ – замечательная лига, в ней много хороших хоккеистов, но фан-базы там так себе. Там играют в маленьких городах. Иногда матчи проходят на больших аренах, но туда приходит пара тысяч человек, и ты смотришь на пустые места повсюду. От такого выгораешь. Хоккей там хорош, но болельщики – часть игры, они заряжают энергией. Если играешь с командой, которую активно поддерживают, это может сыграть против тебя», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью со Скоттом Космачуком читайте на «Чемпионате» завтра, 20 сентября.