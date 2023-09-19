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Г. Орлов: у СКА качественная команда, сильные тренеры. Нужно спокойно работать дальше

Г. Орлов: у СКА качественная команда, сильные тренеры. Нужно спокойно работать дальше
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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о старте СКА, который после двух побед потерпел пять поражений подряд.

«СКА сильно обновился в межсезонье, по объективным причинам у них было недостаточно времени, чтобы сыграться. Всегда прежде всего нужно смотреть на качество игры. Взять матч СКА с «Сибирью»: почти 100 бросков по воротам, 15 стопроцентных моментов, но бывает, что шайба не идёт в ворота. С «Динамо» тоже было почти 40 бросков! И в футболе такое часто случается, когда преимущество большое, а голов нет.

Сезон только начался, для исправления результатов очень много времени. Сыграно только 7 матчей из 68, впереди длинный путь, нужно спокойно работать дальше. Да, был труднейший четырёхматчевый выезд, очень много травм. Конечно, очень сильно мешают удаления, но я сказал бы, что это от слишком большого старания игроков, которые очень хотят наконец победить. Но у СКА действительно собрана хорошая команда с качественными игроками, сильные тренеры, всегда полный стадион. Общими усилиями и нужно добиваться победы в следующей игре и с хорошим настроением отправляться на дальневосточный выезд», — сказал Орлов «Чемпионату».

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