Порядин ответил на вопрос, в чём секрет результативности Николая Голдобина

Нападающий «Спартака» Павел Порядин оценил результативность своего одноклубника Николая Голдобина, у которого после восьми матчей 9 (8+1) очков.

«Он часто дополнительно бросает. Дома с ним рядом любимая жена и родители. Конечно, Коля молодец, он хорошо работает. Не удивлён тому, что сейчас его дела складываются таким образом. Дальше всё будет ещё лучше. Голдобин – очень мастеровитый игрок, у него большой талант в завершении атак. Смотришь на него и что-то берёшь себе.

Его позирование с кепкой на шлеме после хет-трика в матче с «Северсталью»? Молодец, это же интересно для болельщиков. Почему бы и нет? Хоккей – это игра моментов, такие моменты тоже нужны», — сказал Порядин в интервью изданию Allhockey.