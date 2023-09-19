«Шутишь? Зачем тебе смотреть мои матчи?» Якупов — об общении с Хартли

Нападающий «Нефтехимика» Наиль Якупов рассказал о работе с Бобом Хартли во время игры за «Авангард».
«Он столькому меня научил, да и не только меня! Все, кто играл у Боба, научились чему-то, что потом использовали в других командах. И я тоже сейчас делаю вещи, которым научился у Боба. Неудивительно, что он выигрывал во всех лигах, где тренировал, — АХЛ, НХЛ, Швейцария, КХЛ. Он настоящий фанатик. Он мне говорил — Наиль, я в жизни люблю три вещи: хоккей, внуков и колу без сахара.
Мы до сих пор общаемся, он может мне позвонить или написать, спросить, как дела, рассказать, что смотрит мои матчи. А я думаю — ты что, шутишь? Зачем тебе смотреть мои матчи, ты же дома во Флориде? А он всё смотрит, по всем командам и игрокам знает статистику. У нас был большой список с цифрами по всем игрокам по каждому сопернику, мы всё знали о соперниках!» — сказал Якупов в подкасте Dropping the gloves.
- 19 сентября 2023
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