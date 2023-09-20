«Миннесота» подписала новый контракт с Эддисоном

«Миннесота Уайлд» подписала с защитником Каленом Эддисоном новый годовой контракт, согласно которому игрок заработает $825 тыс., сообщает Reuters.

23-летний канадец набрал 29 (3+26) очков в 62 играх в сезоне-2022/2023. Он установил рекорд команды для новичка по результативным передачам за один сезон.

За последние три года он принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата за «Уайлд». В общей сложности защитник набрал 33 (5+28) очка и 24 минуты штрафа.

«Питтсбург Пингвинз» выбрали Эддисона во втором раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 53-м номером. «Миннесота» получила хоккеиста 10 февраля 2020-го вместе с нападающим Алексом Гальченюком и выбором в первом раунде драфта 2021 года в обмен на форварда Джейсона Цукера, ушедшего в «Пингвинз».