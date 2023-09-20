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Космачук: знаю, что у «Лады» хорошие отношения со СКА, много игроков пришло оттуда

Космачук: знаю, что у «Лады» хорошие отношения со СКА, много игроков пришло оттуда
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Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал о переходе в КХЛ.

«КХЛ всегда была на моём радаре. Как я сказал, это одна из лучших лиг в мире. Она была моей целью с момента прибытия в Европу, я хотел здесь играть. Мой путь сюда лежал через Германию, Австрию и Финляндию. В Финляндии хорошая лига, многие скауты из КХЛ смотрят её матчи. Мой план заключался в том, чтобы провести хороший сезон в Финляндии и оказаться замеченным в КХЛ. Хорошо, что это произошло.

В «Ладе» собрана новая команда. Знаю, что здесь много игроков из СКА, с петербуржским клубом выстроились хорошие отношения. Я оказался здесь в правильное время. Клуб искал такого игрока, как я, – быстрого, техничного, способного забивать голы. Всё произошло достаточно быстро – пара разговоров моего агента с клубом, затем мы всё обсудили между собой. Когда я получил предложение, то даже не раздумывал – я хотел оказаться в КХЛ и показать себя здесь», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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