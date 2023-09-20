Новичок «Лады»: в Германии фанаты безумные — пьют пиво, сходят с ума на трибуне!

Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал, как немецкие фанаты ведут себя на хоккее.
«Мне понравилось играть в Европе. Первый европейский контракт я подписал в ноябре в Германии, так что у меня была возможность дополнительно потренироваться летом. В Германии фанаты безумные! Они пьют пиво перед матчем, сходят с ума на трибуне. Помню свою первую домашнюю игру. Тогда я почувствовал, что снова получаю удовольствие. Это было просто вау. Я мало знал о европейском хоккее, поэтому было здорово увидеть такую поддержку и любовь со стороны болельщиков», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
В ноябре 2019 года Космачук перешёл в «Аугсбургскую пантеру» в статусе свободного агента. В сезоне-2019/2020 канадский нападающий сыграл 32 матча, забил 10 шайб и отдал 15 голевых передач.
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