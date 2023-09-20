«Чемпионский матч». Канадский нападающий «Лады» вспомнил встречу с Россией на ЮЧМ-2012

Нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился впечатлениями от ЮЧМ-2012.
«Это был отличный опыт. После длительного сезона в ОХЛ я получил вызов из национальной команды. Это большая честь – играть за свою страну, надевать свитер с её гербом. Тогда я впервые побывал в Европе. Прага, да и вся Чехия – отличное место. Мы закончили на третьем месте, но метили в золотые медали. Хоть это и так хорошее достижение, всё равно есть осадок.
Было здорово впервые сыграть против европейских команд и игроков, там были собраны лучшие игроки со всего мира. Интересно было посмотреть на их стиль игры. Я был впечатлён тем, насколько много было техничных и быстрых игроков. В Торонто очень много хоккеистов, и иногда кажется, что все лучшие там, ты привыкаешь видеть высокий уровень на повседневной основе. Однако на том турнире я встретился с русскими, чехами, финнами, которые тоже играют отлично. Не скажу, что это было столкновение с реальностью, но в тот момент я понял, что за пределами Канады многое гораздо лучше, чем я думал.
Если прошерстить историю хоккея, всегда можно увидеть Канаду, США, Россию в топе. Встреча в четвертьфинале с другой топ-сборной была сюрпризом. Даже несмотря на то, что это всего лишь четвертьфинал, было ощущение, что это чемпионский матч. Ведь у нас известное соперничество с Россией. В таких матчах эмоции всегда на пределе, хочется сделать всё возможное для победы. Очень рад, что тогда мы выиграли, выбили Россию и продвинулись в следующий этап. Это было хорошее ощущение», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
На ЮЧМ-2012 сборная России встретилась со сборной Канады в четвертьфинале турнира. Матч завершился победой Канады со счётом 4:2.
- 20 сентября 2023
-
10:27
-
09:55
-
09:55
-
09:46
-
09:31
-
09:30
-
09:05
-
08:51
-
08:40
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
04:01
-
02:45
-
02:22
-
01:54
-
01:00
- 19 сентября 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:24
-
23:08
-
23:00
-
22:43
-
22:27
-
22:11
-
22:00
-
21:46
-
21:27
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:18