«Чемпионский матч». Канадский нападающий «Лады» вспомнил встречу с Россией на ЮЧМ-2012

Нападающий «Лады» Скотт Космачук поделился впечатлениями от ЮЧМ-2012.

«Это был отличный опыт. После длительного сезона в ОХЛ я получил вызов из национальной команды. Это большая честь – играть за свою страну, надевать свитер с её гербом. Тогда я впервые побывал в Европе. Прага, да и вся Чехия – отличное место. Мы закончили на третьем месте, но метили в золотые медали. Хоть это и так хорошее достижение, всё равно есть осадок.

Было здорово впервые сыграть против европейских команд и игроков, там были собраны лучшие игроки со всего мира. Интересно было посмотреть на их стиль игры. Я был впечатлён тем, насколько много было техничных и быстрых игроков. В Торонто очень много хоккеистов, и иногда кажется, что все лучшие там, ты привыкаешь видеть высокий уровень на повседневной основе. Однако на том турнире я встретился с русскими, чехами, финнами, которые тоже играют отлично. Не скажу, что это было столкновение с реальностью, но в тот момент я понял, что за пределами Канады многое гораздо лучше, чем я думал.

Если прошерстить историю хоккея, всегда можно увидеть Канаду, США, Россию в топе. Встреча в четвертьфинале с другой топ-сборной была сюрпризом. Даже несмотря на то, что это всего лишь четвертьфинал, было ощущение, что это чемпионский матч. Ведь у нас известное соперничество с Россией. В таких матчах эмоции всегда на пределе, хочется сделать всё возможное для победы. Очень рад, что тогда мы выиграли, выбили Россию и продвинулись в следующий этап. Это было хорошее ощущение», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

На ЮЧМ-2012 сборная России встретилась со сборной Канады в четвертьфинале турнира. Матч завершился победой Канады со счётом 4:2.