Тестовые матчи на «СКА Арене» планируют провести в ноябре

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал о подготовке стадиона.
«8 сентября было техническое опробование льда. В нём принял участие Илья Ковальчук — человек, который играл на многих аренах мира, ознакомился со спортивными технологиями. Считаю, что всё прошло достаточно хорошо. Предложения были высказаны в рабочем порядке, идеально ничего не бывает, есть над чем работать.
Сейчас самое главное — получить документы по окончании строительства, исправить все замечания, которые есть, в ближайшее время сдать объект и приступить уже к тестовым играм. Думаю, они должны пройти где-то в ноябре. Думаю, сначала будем заполнять 30–40% арены, потом 50%, посмотрим, что с инженерными системами. У нас несколько тестовых периодов, чтобы подготовить арену к Матчу звёзд», — приводит слова Сватковского ТАСС.
Напомним, «СКА Арена» примет Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги 9 и 10 декабря.
- 20 сентября 2023
-
10:27
-
09:55
-
09:55
-
09:46
-
09:31
-
09:30
-
09:05
-
08:51
-
08:40
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
04:01
-
02:45
-
02:22
-
01:54
-
01:00
- 19 сентября 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:24
-
23:08
-
23:00
-
22:43
-
22:27
-
22:11
-
22:00
-
21:46
-
21:27
-
21:10
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:27
-
20:18