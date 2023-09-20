Тестовые матчи на «СКА Арене» планируют провести в ноябре

Генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал о подготовке стадиона.

«8 сентября было техническое опробование льда. В нём принял участие Илья Ковальчук — человек, который играл на многих аренах мира, ознакомился со спортивными технологиями. Считаю, что всё прошло достаточно хорошо. Предложения были высказаны в рабочем порядке, идеально ничего не бывает, есть над чем работать.

Сейчас самое главное — получить документы по окончании строительства, исправить все замечания, которые есть, в ближайшее время сдать объект и приступить уже к тестовым играм. Думаю, они должны пройти где-то в ноябре. Думаю, сначала будем заполнять 30–40% арены, потом 50%, посмотрим, что с инженерными системами. У нас несколько тестовых периодов, чтобы подготовить арену к Матчу звёзд», — приводит слова Сватковского ТАСС.

Напомним, «СКА Арена» примет Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги 9 и 10 декабря.