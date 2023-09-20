Арбитр КХЛ Бондарь рассказал о работе со сломанной рукой
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Арбитр Континентальной хоккейной лиги Денис Бондарь рассказал о работе со сломанной кистью руки.
«Сначала о переломе я не знал. «Салават Юлаев» играл с «Динамо». Защитник выбросил шайбу по борту, и она попала мне в кисть. Думал, ушиб. Это место заморозил, замотал, вышел на следующий матч в Новокузнецке. В той игре точно такая же ситуация, только попали в ногу. Снял конёк, все распухло, болит.
Прилетел домой, пошёл в травмпункт. Думаю, заодно попрошу сделать снимок руки, посмотрю, что там. Оказалось, перелом. А вот с ногой всё нормально. Игры расписаны. Что делать? Попросил в команде пластиковую лангетку. Ей зафиксировал руку и работал. Коллеги помогали шнуровать коньки», — приводит слова Бондаря официальный сайт КХЛ.
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