СКА — «Северсталь»: завершится ли чёрная полоса команды Ротенберга?

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В матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся санкт-петербургский СКА и череповецкая «Северсталь». Команды будут играть в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА потерпел пять поражений подряд. Команда Романа Ротенберга проиграла нижегородскому «Торпедо» (3:4), ярославскому «Локомотиву» (2:3), московскому «Спартаку» (0:3), московскому «Динамо» (1:3) и новосибирской «Сибири» (1:2). «Северсталь» в прошлой игре уступила «Сочи» со счётом 3:5.

СКА занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав четыре очка после семи матчей. «Северсталь» находится на седьмой строчке, заработав семь очков за шесть игр. Лидирует московское «Динамо» — 12 очков после восьми матчей.