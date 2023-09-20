Форвард «Адмирала» Шэн высказался о своей результативности в начале сезона

Нападающий «Адмирала» Павел Шэн высказался о своей результативности на старте сезона Континентальной хоккейной лиги. В шести матчах он заработал 5 (2+3) очков.
«С чем связываю такую результативность? В первую очередь, с доверием тренерского штаба. Мы с Леонидом Григорьевичем работаем уже третий год, он знает мои сильные и слабые стороны, я понимаю его требования. Я чувствовал это доверие уже с декабря прошлого года, правда, на моей результативности это не отражалось. Видимо, нужно было время, чтобы перестроиться. Мне дают больше игрового времени. Во-вторых, мы второй сезон играем в звене с Даней Гутиком. Мы понимаем друг друга, нам легко играть вместе.
В прошлом сезоне не мог долго забить, сейчас упал груз с плеч? У каждого хоккеиста на старте сезона, когда всё начинается с нуля, есть желание побыстрее забить. Это придаёт уверенности», — приводит слова Шэна официальный сайт «Адмирала».
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