В Челябинске прошло первое заседание суда по делу экс-директора «Трактора» о наркотиках
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В Челябинске прошло предварительное заседание по уголовному делу бывшего спортивного директора челябинского «Трактора» Александра Шинина. Об этом сообщает портал 74.ru.
По информации источника, заседание продлилось около часа. Комментариев Шинин и его представитель не дали. Слушание прошло сегодня, 20 сентября, в Центральном районном суде Челябинска.
Напомним, в июле Шинин был задержан, а в «Тракторе» сообщили о его отставке с поста спортивного директора клуба. Бывший хоккеист был остановлен представителями правоохранительных органов перед поездкой на рыбалку. В его автомобиле были обнаружены наркотики. Отмечалось, что Шинин приобретал запрещённые вещества для самостоятельного употребления, а не для продажи.
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