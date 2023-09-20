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«Уровень команд постепенно выравнивается». Валерий Белов — о старте сезона КХЛ

«Уровень команд постепенно выравнивается». Валерий Белов — о старте сезона КХЛ
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Российский тренер Валерий Белов высказался о старте 16-го сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Что отметил для себя на старте хоккейного сезона? Плотность чемпионата. Длинные выездные серии. Многие матчи непредсказуемы, уровень команд постепенно выравнивается. В августе говорил о том, что теперь Запад не уступит Востоку в плотности борьбы за плей-офф, в принципе, это и происходит.

Было много споров о двухочковой системе, при которой больше матчей уходят в овертайм. Но при этой системе турнирная таблица чемпионата остаётся очень ровной, нет разрывов между командами. Это её плюс», — приводит слова Белова Russia-Hockey.ru.

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс» (2:5).

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