Третьяк: ЦСКА много сделал для развития спорта и сегодня тоже идёт впереди

Экс-игрок ЦСКА и сборной СССР, а ныне президент ФХР и депутат Госдумы Владислав Третьяк принял участие в торжественном открытии выставки, посвящённой 100-летию Центрального спортивного клуба Армии в стенах Государственной Думы Федерального собрания.

«Наш прославленный клуб сделал очень многое для развития советского и российского спорта. И сегодня он также идёт впереди. Конечно, главное, чтобы наши армейцы сохраняли те традиции, подвиги наших ветеранов, которые всю свою жизнь отдали этому родному клубу. Ещё раз поздравляю всех с праздником, желаю армейцам новых побед!» — приводит слова Третьяка пресс-служба армейского клуба.

Выставка посвящена высшим спортивным достижениям армейцев в разных видах спорта. В коллекции представлены призы, кубки, фотографии, дипломы и грамоты, завоёванные атлетами в разные периоды победоносной истории.