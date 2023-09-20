Стэмкос: я разочарован отсутствием переговоров о новом контракте с «Тампой»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал отсутствие переговоров о новом контракте с «молниями».
«Честно говоря, я разочарован отсутствием разговоров по этому поводу. В конце прошлого года я сказал, что хочу что-то сделать перед тренировочным лагерем. Обсудить во время сезона? Я готов в любое время.
Как я уже говорил в конце прошлого года, я хотел бы поиграть здесь и завершить карьеру в клубе, но это не в моих силах. Я не могу подписать контракт сам с собой», — приводит слова Стэмкоса журналист Эрик Эрлендссон в своём «твиттере».
В прошлом регулярном сезоне на счету 33-летнего форварда 81 матч и 84 (34+50) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли Стэмкос провёл шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
- 20 сентября 2023
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