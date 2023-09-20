Сорокин и Варламов заняли 2-е место в топ-5 лучших вратарских бригад по версии theScore

Журналист Шон О'Лири в статье на портале theScore составил топ-5 лучших вратарских бригад Национальной хоккейной лиги на сезон-2023/2024.

На втором месте — российская бригада голкиперов «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и Семён Варламов.

«Сорокин упорно борется за звание лучшего вратаря НХЛ. В прошлом сезоне он был стеной для «Айлендерс». Одно только его присутствие сделало бы любой тандем вратарей одним из лучших в лиге, но «Нью-Йорк» может позволить себе роскошь в виде двух надёжных голкиперов.

23 матча Варламова в прошлом сезоне были наименьшим количеством игр с момента его прихода в НХЛ в сезоне-2008/2009, но свою работу он выполнил достойно, выиграв половину стартов с хорошей статистикой. «Айлендерс» могут оказаться в затруднительном положении, если травмы вынудят Варламова играть более важную роль в своём 35-летнем возрасте, но в нынешнем виде команда Лу Ламорелло находится в идеальной позиции, чтобы в следующем сезоне снова стать хорошо отлаженной машиной по предотвращению забитых голов», — сказано в статье.

Полностью топ-5 выглядит так:

1. Линус Улльмарк и Джереми Свейман, «Бостон Брюинз»;

2. Илья Сорокин и Семён Варламов, «Нью-Йорк Айлендерс»;

3. Филип Густавссон и Марк-Андре Флёри, «Миннесота Уайлд»;

4. Коннор Хеллебайк и Лоран Броссуа, «Виннипег Джетс»;

5. Юусе Сарос и Кевин Ланкинен, «Нэшвилл Предаторз».