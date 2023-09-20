Дэвидсон: Бедард выглядит невероятно зрело для парня, попавшего в уникальную ситуацию

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон рассказал о подготовке Коннора Бедарда к своему первому сезону в НХЛ.
«У него элитный бросок. И ему нравится его использовать. Не думаю, что мы узнали что-то новое в этом смысле. Любой молодой игрок будет прилагать усилия, чтобы проявить себя и оправдать ожидания. Но мы не собираемся оказывать никакого давления на него. Просто дадим ему разобраться с уровнем НХЛ.
Такое внимание и уровень ожиданий редко можно увидеть. Я уверен, что он прекрасно с этим справится. Он выглядит невероятно зрело и впечатляюще для 18-летнего парня, попавшего в уникальную ситуацию», — цитирует Дэвидсона сайт НХЛ.
Ранее Коннор Бедард высказался о возможной игре за сборную Канады на Олимпийских играх с участием сильнейших игроков мира.
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