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Дэвидсон: Бедард выглядит невероятно зрело для парня, попавшего в уникальную ситуацию

Дэвидсон: Бедард выглядит невероятно зрело для парня, попавшего в уникальную ситуацию
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Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон рассказал о подготовке Коннора Бедарда к своему первому сезону в НХЛ.

«У него элитный бросок. И ему нравится его использовать. Не думаю, что мы узнали что-то новое в этом смысле. Любой молодой игрок будет прилагать усилия, чтобы проявить себя и оправдать ожидания. Но мы не собираемся оказывать никакого давления на него. Просто дадим ему разобраться с уровнем НХЛ.

Такое внимание и уровень ожиданий редко можно увидеть. Я уверен, что он прекрасно с этим справится. Он выглядит невероятно зрело и впечатляюще для 18-летнего парня, попавшего в уникальную ситуацию», — цитирует Дэвидсона сайт НХЛ.

Ранее Коннор Бедард высказался о возможной игре за сборную Канады на Олимпийских играх с участием сильнейших игроков мира.

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