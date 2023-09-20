«Мы потеряли одно очко в игре». Заварухин — о поражении «Автомобилиста» в Магнитогорске

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2 Б).

«В принципе, то, чего ожидали, то и было – такая вязкая игра, много было борьбы. Считаю, что равные соперники. У нас были хорошие шансы на контратаках, но реализация… Где-то в пустые ворота не забили; хорошие контратаки «4х2» во втором периоде – не попали в ворота. Здорово начали – хороший розыгрыш большинства, немного поменяли его. Потом пропустили такой ненужный гол. Во втором периоде были хорошие моменты забить гол, которые не реализовали – вратарь соперника здорово сыграл. А в третьем периоде уже по счёту команды играли, старались больше не пропустить контратаку, сыграть больше от обороны. А буллиты вы сами видели.

Что касается дисциплины, то мы после первой игры поговорили с ребятами о том, что не позволено нам играть в меньшинстве такое количество времени – с любым соперником. Понравилась сегодня лавка, понравилось содержание игры, понравилась вся команда – то, что друг за друга вышли, бились, ловили шайбу на себя, 21 блокированный бросок. Мы упустили своё одно очко, отдали его сопернику. Вы говорите, что лучше была игра, но за это не дают два балла – только одно очко у нас сегодня. Поэтому считаю, что мы потеряли одно очко в этой игре», — цитирует Заварухина сайт «Автомобилиста».