Бывший голкипер системы СКА продолжит карьеру в НМХЛ-Б

Вратарскую линию хоккейного клуба лиги НМХЛ-Б «Юнисон-Москва» усилил Валерий Бринкман, сообщает пресс-служба команды.

Текущий сезон 20-летний голкипер начал в «Норильске», который выступает в ВХЛ. Всего за плечами у воспитанника петербургского хоккея четыре года в МХЛ и один – в ВХЛ. В сезоне-2021/2022 Валерий стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946». Всего на счету 20-летнего вратаря 85 матчей в Молодёжной хоккейной лиге. В них Бринкман одержал 48 побед с 92,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,30.

Также по ходу своей карьеры трижды привлекался в сборную России, с которой выигрывал международный Кубок Вызова в 2020 году, а также завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира в 2021 году.