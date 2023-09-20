Бывший голкипер системы СКА продолжит карьеру в НМХЛ-Б
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Вратарскую линию хоккейного клуба лиги НМХЛ-Б «Юнисон-Москва» усилил Валерий Бринкман, сообщает пресс-служба команды.
Текущий сезон 20-летний голкипер начал в «Норильске», который выступает в ВХЛ. Всего за плечами у воспитанника петербургского хоккея четыре года в МХЛ и один – в ВХЛ. В сезоне-2021/2022 Валерий стал обладателем Кубка Харламова в составе «СКА-1946». Всего на счету 20-летнего вратаря 85 матчей в Молодёжной хоккейной лиге. В них Бринкман одержал 48 побед с 92,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,30.
Также по ходу своей карьеры трижды привлекался в сборную России, с которой выигрывал международный Кубок Вызова в 2020 году, а также завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира в 2021 году.
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