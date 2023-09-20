Разин — о первом в карьере буллите Дронова: там своя история, но я её не расскажу

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:1 Б) и оценил первый в карьере буллит Григория Дронова, который стал победным в матче.

«Хорошо выиграть у прямого конкурента две домашние игры. По игре: тяжёлая, соперник играл строго от обороны, мы старались её взламывать, искали варианты. Опасно было нарваться на контратаки, хорошо, что таких было совсем мало. Хорошо ещё, что ответили на пропущенный гол в меньшинстве очень быстро. Естественно, молодцы, что в овертайме так здорово оборонялись. Ребят с победой, нас с победой.

С «Ладой» тоже, когда вторая игра была, было очень много потерь в средней зоне, но ещё раз, когда соперник так играет, без погрешностей никак не обойтись. Приходилось преодолевать, где-то теряли. Повторю: хорошо, что не пропустили контратак, таких как с «Ладой».

Егор Яковлев – штатный буллитмейстер, но обычно он бросает в конце, с чего выпустил его первым? Так решил (улыбается). Первым тоже ответственно бить, иногда первый буллитёр задаёт тон. Как мне кажется, если ты ведёшь в счёте, психологически полегче, чем сравнивать.

Григорий Дронов первый буллит в карьере бил вообще, как это получилось? (Смеётся) Там своя история, но я её не расскажу. Гриша, кстати, на предсезонке, когда я часто давал бить буллиты защитникам, он там один точно забил, мне кажется, даже из двух два, насколько я помню. Один раз он здорово забил на предсезонке, поэтому будем ставить.

Сегодня вернулся в состав Никита Гребёнкин, пропущенный матч придал ему новых сил? Ну он вышел заряженный. Не без ошибок, но, скажем так, его напор и настрой, он придавал (сил), и иностранцы с ним добавили сегодня», — цитирует Разина сайт «Металлурга».