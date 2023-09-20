Шайбу «Северстали» в третьем периоде матча со СКА отменили после видеопросмотра

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимает «Северсталь». Идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

В начале третьего периода «Северсталь» сравняла счёт, однако судьи после запроса от главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга отменили взятие ворот из-за блокировки вратаря армейцев.

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Напомним, подопечные Романа Ротенберга потерпели четыре поражения подряд и до этой игры находились на предпоследней, 10-й строчке в таблице Запада.

В следующем матче СКА сыграет в гостях с хабаровским «Амуром», «Северсталь» примет дома магнитогорский «Металлург». Обе встречи состоятся 23 сентября.