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Козырев: «Северстали» немножко не повезло. Но… Вы видели

Козырев: «Северстали» немножко не повезло. Но… Вы видели
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог проигранного матча со СКА (1:4).

«Игра была интересной, по рисунку мы выглядели лучше, чем в предыдущем матче. Сегодня были и комбинации, и масса моментов, которые мы не смогли реализовать. Ключевой момент — гол, который нам не засчитали. В концовке уже немного не хватило силёнок. Много штанг, значит, не повезло? Немножко, безусловно, не повезло. Но… Вы видели.

Большинство у нас сегодня не сработало. В чём это заключается? Во-первых, команда соперника играла хорошо, во-вторых, наши действия были неорганизованными. Будем работать над этим, это резерв команды, чтобы забивать больше голов.

Вовченко? Сегодня вся команда хорошо играла, а Вовча… Хотелось бы лучше», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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