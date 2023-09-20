Козырев: «Северстали» немножко не повезло. Но… Вы видели

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвёл итог проигранного матча со СКА (1:4).
«Игра была интересной, по рисунку мы выглядели лучше, чем в предыдущем матче. Сегодня были и комбинации, и масса моментов, которые мы не смогли реализовать. Ключевой момент — гол, который нам не засчитали. В концовке уже немного не хватило силёнок. Много штанг, значит, не повезло? Немножко, безусловно, не повезло. Но… Вы видели.
Большинство у нас сегодня не сработало. В чём это заключается? Во-первых, команда соперника играла хорошо, во-вторых, наши действия были неорганизованными. Будем работать над этим, это резерв команды, чтобы забивать больше голов.
Вовченко? Сегодня вся команда хорошо играла, а Вовча… Хотелось бы лучше», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 сентября 2023
-
22:38
-
22:34
-
22:13
-
22:07
-
21:52
-
21:45
-
21:35
-
21:32
-
21:18
-
21:14
-
20:47
-
20:39
-
20:32
-
20:18
-
20:11
-
20:00
-
19:36
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
18:46
-
18:34
-
18:23
-
18:17
-
18:07
-
18:04
-
17:48
-
17:30
-
17:20
-
17:11
-
17:03
-
16:45
-
16:36
-
16:24