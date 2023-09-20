«Плохое начало. У нас какая игра плохое начало». Квартальнов — о серии поражений «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4).

«В Минск пришёл большой хоккей. К сожалению, не получилось порадовать наших болельщиков. Плохое начало. У нас какая игра плохое начало. Нам надо эти вещи убирать. Сразу с минус один или два с такой командой, как «Локомотив», начинать матчи тяжело. В последние 10 минут можно было за что-то зацепиться. Много стыковой борьбы проиграли. Много мелочей «Локомотив» делал лучше нас. Из этих мелочей и складывается результат.

Если общую таблицу посмотреть, то всё хорошо, но это только для статистики. Понятно, что у «Локомотива» здорово сыграл вратарь. Не получилось найти ключи к воротам. Нужно было сыграть чуть быстрее. Противник сыграл третью игру через день, у них был сложный матч с ЦСКА. Всё-таки, когда обыгрываешь лидера, силы уходят. Я думал, мы будем быстрее сегодня.

Много бросков в пустоту, в живот. Тут надо нам захотеть. Подготовка была обычной. Когда проигрываешь борьбу, то тяжело. Мы шайбой владели больше, но угрозы воротам практически не было. Только в последние 8–10 минут.

Удаления? Я согласен, что удаления неоправданные. Мы должны эти вещи убирать. Дома мы должны больше зарабатывать удалений. Хотелось бы, чтобы большинство заработало на полную катушку. Нам не хватает голов в большинстве. Кодола долго не играл, время нужно, но его у нас нет», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

Напомним, поражение от «Локомотива» стало для минского клуба пятым подряд.